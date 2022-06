(Di domenica 26 giugno 2022)Balde potrebbe ripartire dall’estero dopo la retrocessione in Serie B col Cagliari. L’attaccante nel mirino di diversi clubBalde potrebbe ripartire dall’estero dopo la non positiva esperienza con la maglia del Cagliari. L’attaccante è molto corteggiato da club stranieri, tra cui ile alcuni che militano nellaLeague Soccer. Stando alle ultime indiscrezioni, nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni anche ilSalonicco. La società greca è pronta a sfidare la concorrenza per strappare il sì del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Calcio News 24

Courtois,però,è attento e con un movimento felinoil pallone dalla porta (nonostante fosse controtempo). Sul prosieguo dell'azione la sfera arriva al limite dell'area sui piedi di Thiago ......di fatto sugli sviluppi del corner successivo 34' fischiato offside a Diogo Jota 32' dentro...fallo in attacco a Salah che cercava di superare Kroos 21' sulla punizione dalla destrala ... Keita si allontana dall'Italia: Paok, Galatasaray o Major nel futuro Keita Balde potrebbe ripartire dall’estero dopo la retrocessione in Serie B col Cagliari. L’attaccante nel mirino di diversi club Keita Balde potrebbe ripartire dall’estero dopo la non positiva esperi ...È tutto da scrivere il futuro di Andrea Petagna, accostato anche alla Sampdoria in vista della prossima sessione di calciomercato ...