Katia Ricciarelli rifiuta GF Vip e Tale e Quale: il commento di Tina Cipollari (Di domenica 26 giugno 2022) Il commento della Cipollari su Katia Ricciarelli Di recente si è parlato molto di Katia Ricciarelli in relazione al Grande Fratello Vip 7 e alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Nel primo caso, secondo i rumor, avrebbe dovuto partecipare nel ruolo di opinionista, nel secondo invece come concorrente. Nessuna delle due cose però L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 giugno 2022) IldellasuDi recente si è parlato molto diin relazione al Grande Fratello Vip 7 e alla nuova edizione diShow. Nel primo caso, secondo i rumor, avrebbe dovuto partecipare nel ruolo di opinionista, nel secondo invece come concorrente. Nessuna delle due cose però L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

qnazionale : Katia Ricciarelli: 'Ero gelosa, presi a sberle Carreras. Mio padre? Conosciuto per caso' - jerusjb : Rosaria e ceci come una miriana e katia ricciarelli #usciamodalloop - jerusjb : Ceci che al posto di soleil vota katia ricciarelli mi sto pisfiando sotto #usciamodalloop - _lorenzoceci_ : RT @jerusjb: Ceci che piange per katia ricciarelli #usciamodalloop - jerusjb : Ceci che piange per katia ricciarelli #usciamodalloop -