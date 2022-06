Katia Ricciarelli ha davvero fatto pace con le sorelle Selassié? L' ultimo clamoroso sviluppo della vicenda

(Di domenica 26 giugno 2022) Uno dei rapporti più controversi all'internocasa del Grande Fratello Vip 6 è stato quello trae le. Nelle ultime ore però sembra che qualcosa sia cambiato e che la soprano si sia riappacificata sia con Jessica che con Lulù. Ma, sarà vero? Questa edizione del Grande Fratello Vip, è stataricca di polemiche. Nel corsopermanenza nella casa di Cinecittà, molto gieffini hanno dato prova del loro temperamento creando non poche discussioni.è stata più volte nell'occhio del ciclone proprio per le sue uscite non proprio felici. La soprano più volte è diventata la 'nemica' numero uno dei concorrenti del reality. Il suo carattere decisamente fermo e polemico ha creato ...

Nelle scorse settimane, si è parlato spesso di, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vi p, come probabile concorrente del noto programma di Carlo Conti , Tale e Quale Show e in veste di opinionista ...: concorrente Tale e quale show o opinionista GFVip/ Lei svela... Durante un'intervista al settimanale Mio la cantante ha spiegato perchè non parteciperà al programma di Carlo Conti ...Secondo le ultime indiscrezioni, Katia Ricciarelli non avrebbe ancora trovato un programma di suo gradimento per la prossima stagione. Nelle ultime settimane, infatti, la Ricciarelli ha rifiutato ...La notizia della sua mancata partecipazione al GF Vip 7 ha spinto un'acerrima nemica a infierire con parole velenose.