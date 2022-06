Karate, Giochi del Mediterraneo 2022: bronzo per Busà e Mangiacapra a Orano (Di domenica 26 giugno 2022) Luigi Busà e Alessandra Mangiacapra hanno sventolato gloriosamente il Tricolore italiano a Orano, in Algeria, nella circostanza dei Giochi del Mediterraneo 2022. Il Karateka siciliano, peraltro portabandiera della spedizione azzurra nel nord dell’Africa, ha ottenuto una importante medaglia di bronzo nella categoria -75 kg; il campione olimpico siciliano ha sconfitto Enes Garibovic in ultima istanza, per 3-0, spezzando il sogno medaglia del croato e conquistando un altro successo rilevante in carriera. Identico discorso per l’azzurra Mangiacapra, seppur nel contesto della categoria -61 kg; trionfo dell’atleta italiana ai danni della cipriota Anthi Stuylianou, alla quale non ha lasciato scampo mediante un nettissimo 5-0. Due azzurri di ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Luigie Alessandrahanno sventolato gloriosamente il Tricolore italiano a, in Algeria, nella circostanza deidel. Ilka siciliano, peraltro portabandiera della spedizione azzurra nel nord dell’Africa, ha ottenuto una importante medaglia dinella categoria -75 kg; il campione olimpico siciliano ha sconfitto Enes Garibovic in ultima istanza, per 3-0, spezzando il sogno medaglia del croato e conquistando un altro successo rilevante in carriera. Identico discorso per l’azzurra, seppur nel contesto della categoria -61 kg; trionfo dell’atleta italiana ai danni della cipriota Anthi Stuylianou, alla quale non ha lasciato scampo mediante un nettissimo 5-0. Due azzurri di ...

