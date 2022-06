Juventus, rinnovo vicino per Fagioli: i dettagli del nuovo accordo (Di domenica 26 giugno 2022) Fagioli sempre più vicino a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. I dettagli del nuovo accordo con il centrocampista Nicolò Fagioli si avvicina al rinnovo di contratto con la Juventus. Il centrocampista, dopo i tanti dubbi delle scorse settimane, sarebbe ora convinto di firmare. Lo riporta SportMediaset, che spiega come sia orma vicina l’intesa fino all’estate del 2026. Fagioli potrebbe poi essere girato in prestito, probabilmente al Parma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022)sempre piùa rinnovare il proprio contratto con la. Idelcon il centrocampista Nicolòsi avvicina aldi contratto con la. Il centrocampista, dopo i tanti dubbi delle scorse settimane, sarebbe ora convinto di firmare. Lo riporta SportMediaset, che spiega come sia orma vicina l’intesa fino all’estate del 2026.potrebbe poi essere girato in prestito, probabilmente al Parma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

