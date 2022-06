Juventus, passi avanti concreti per Di Maria (Di domenica 26 giugno 2022) passi avanti tra Angel Di Maria e la Juventus. L’argentino infatti ha rotto il silenzio in cui si era chiuso da giorni e sembra disponibile a portare avanti il discorso con i bianconeri, che da mesi stanno tentando in tutti i modi di convincerlo a trasferirsi a Torino almeno per una stagione. La svolta potrebbe essere arrivata grazie all’offerta del club di Agnelli che ha messo sul piatto un contratto annuale, con opzione per il secondo, con un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro. Una proposta che ha ingolosito El Fideo, che sta seriamente pensando di provare un’esperienza in Serie A. Dettagli Dopo l’apertura di Di Maria, i contatti tra le parti sono ripresi e filtra ottimismo in vista della fumata bianca. Attualmente si sta discutendo di alcuni importanti temi dell’accordo ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022)tra Angel Die la. L’argentino infatti ha rotto il silenzio in cui si era chiuso da giorni e sembra disponibile a portareil discorso con i bianconeri, che da mesi stanno tentando in tutti i modi di convincerlo a trasferirsi a Torino almeno per una stagione. La svolta potrebbe essere arrivata grazie all’offerta del club di Agnelli che ha messo sul piatto un contratto annuale, con opzione per il secondo, con un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro. Una proposta che ha ingolosito El Fideo, che sta seriamente pensando di provare un’esperienza in Serie A. Dettagli Dopo l’apertura di Di, i contatti tra le parti sono ripresi e filtra ottimismo in vista della fumata bianca. Attualmente si sta discutendo di alcuni importanti temi dell’accordo ...

Pubblicità

SkySport : Juve-Di Maria, passi avanti: positivi gli ultimi contatti #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus #DiMaria - AvarelloValerio : RT @LucaFioretti13: La #Juventus e l’entourage di #DiMaria stanno ancora parlando per sistemare i dettagli. Importanti passi avanti nelle u… - Romanito_21 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus e l’entourage di #DiMaria stanno ancora parlando per sistemare i dettagli. Importanti passi avanti nelle u… - Domenico1oo777 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus e l’entourage di #DiMaria stanno ancora parlando per sistemare i dettagli. Importanti passi avanti nelle u… - DanyRoss70 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus e l’entourage di #DiMaria stanno ancora parlando per sistemare i dettagli. Importanti passi avanti nelle u… -