Juventus, ora Di Maria è vicino: cosa manca per la chiusura (Di domenica 26 giugno 2022) Battute finali della trattativa Juventus-Di Maria: ecco cosa manca per la fumata bianca La Juventus ha voglia di tornare ai vertici della Serie A e non solo e ha già… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 26 giugno 2022) Battute finali della trattativa-Di: eccoper la fumata bianca Laha voglia di tornare ai vertici della Serie A e non solo e ha già… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Castagnini confermato nel ruolo di direttore sportivo del #Palermo: era solo un passaggio formale dovuto. Ora il p… - GiovaAlbanese : La #Juventus ha lavorato bene su #DiMaria negli ultimi giorni. Il giocatore non ha ancora comunicato la propria dec… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Juventus aspetta nel weekend la risposta definitiva di Angel Di Maria entro il fine settimana ??… - marco_rogerio_ : Tutti giorni vengo invitato ad ammazzarmi solo perché oso criticare la Juventus, pretendendo il ritorno alla vittor… - 1897_frank : Ora fate voi un abbraccio a tutti ??, come dico sempre domani ho la sveglia alle 5 per andare a fare l'operaio, poi… -