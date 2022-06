Juventus, Koulibaly sempre nel mirino: il Napoli ha fatto il prezzo (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Koulibaly, con il Napoli che ha già fatto il prezzo per la cessione del difensore Kalidou Koulibaly è un obiettivo di calciomercato per la Juventus, a maggior ragione nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse salutare in estate. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per 30/40 milioni di euro il Napoli potrebbe lasciarlo andare. Se non dovesse arrivare quest’offerta, non è da escludere che il club di De Laurentiis possa fare uno sforzo economico per arrivare al rinnovo del difensore senegalese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri non mollano, con ilche ha giàilper la cessione del difensore Kalidouè un obiettivo di calciomercato per la, a maggior ragione nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse salutare in estate. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per 30/40 milioni di euro ilpotrebbe lasciarlo andare. Se non dovesse arrivare quest’offerta, non è da escludere che il club di De Laurentiis possa fare uno sforzo economico per arrivare al rinnovo del difensore senegalese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

