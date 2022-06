(Di domenica 26 giugno 2022) L’estate è ormai entrata nel vivo, portando con sé un’ondata di calore in tutta la penisola. Quando si tratta di calciomercato, però, le temperature si fanno ancor più roventi. Specialmente se il termometro è rivolto sull’asse Torino-Napoli. Nell’ultima settimana, infatti, il nome di Kalidouha iniziato a occupare uno spazio importante sul taccuino della dirigenza della. L’interesse dei bianconeri c’è ed è innegabilmente forte, anche perché si tratta di un vecchio pallino. Il senegalese rappresenta un profilo di assoluta affidabilità, il difensore ideale da consegnare ad Allegri per rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, non è così facile o scontato l’esito positivo di un’eventuale trattativa. D’altronde, non parrebbe esserci stato ancora nessun contatto formale tra i due club. La situazione è dunque da monitorare. Intanto, ...

Pubblicità

DAZN_IT : #Koulibaly spegne il mercato ? 'Non andrò mai alla #Juventus' #DAZN - Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - forumJuventus : (Gds) 'Juventus: assalto a Koulibaly. Il Napoli chiede 40 milioni e potrebbe chiedere Gatti nell'operazione'?… - ZonaBianconeri : RT @11contro11: #Juventus-Koulibaly, questo matrimonio s'ha da fare? #Napoli #Calciomercato #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - 11contro11 : #Juventus-Koulibaly, questo matrimonio s'ha da fare? #Napoli #Calciomercato #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -

L'idea era di farne il capitano e la bandiera: rinnovare il contratto a Kalidoue dargli la fascia lasciata in eredità da Insigne , volato in Canada. Ad oggi, però, ...(Barcellona e...Inoltre, c'è un dato di fatto abbastanza preoccupante: "A otto giorni dalla ripresa degli allenamenti, lanon ha ancora comprato nessuno". Di Maria esono sogni al momento proibiti ...Riccardo Gambelli, scrittore e tifoso della Juve, parla di mercato e non solo in esclusiva a Juventusnews24. L’intervista Dalla stagione della Juve senza titoli al possibile addio di De Ligt fino al r ...Si parla tanto del futuro di Kalidou Koulibaly, tra un rinnovo che non arriva e l'interesse di Barcellona e Juventus.