Juventus, Kostic vicino ma senza fretta: l’affare si farà (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno bloccato Kostic. l’affare si farà, ma senza fretta Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole aggiungere due esterni al proprio reparto offensivo e non solo uno, con l’intenzione di regalare ad Allegri una rosa finalmente all’altezza per competere per grandi traguardi. Tra i probabili nuovi arrivi, continua il quotidiano, c’è anche Filip Kostic. L’accordo con Lucci, procuratore del giocatore, c’è ormai da tempo, mentre manca quello con l’Eintracht che continua a chiedere 25 milioni. Cifra ritenuta eccessiva, ma in casa bianconera c’è grande fiducia: salvo imprevisti l’affare andrà in porto, visto che anche l’allenatore juventino considererebbe il giocatore una prima ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri hanno bloccatosi, maCome riportato da La Gazzetta dello Sport, lavuole aggiungere due esterni al proprio reparto offensivo e non solo uno, con l’intenzione di regalare ad Allegri una rosa finalmente all’altezza per competere per grandi traguardi. Tra i probabili nuovi arrivi, continua il quotidiano, c’è anche Filip. L’accordo con Lucci, procuratore del giocatore, c’è ormai da tempo, mentre manca quello con l’Eintracht che continua a chiedere 25 milioni. Cifra ritenuta eccessiva, ma in casa bianconera c’è grande fiducia: salvo imprevistiandrà in porto, visto che anche l’allenatore juventino considererebbe il giocatore una prima ...

