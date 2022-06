Juventus | Gazzetta dello Sport | “E’ fatta per Di Maria | trattativa ai dettagli”

(Di domenica 26 giugno 2022)-Di, lasembra finalmente essersi sbloccata. Stando a quanto riportato da ‘La’, infatti, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo per l’ingaggio del fantasista argentino e per la fumata bianca mancherebbero ormai solamente alcuni. Dopo una lunga attesa durata molti giorni ed il rischio di un naufragio della, laed Angel Disono vicini come non lo sono mai stati prima d’ora. Il ‘Fideo’ potrebbe davvero sbarcare a Torino e nel campionato di Serie A.Face.

Dopo settimane di attesa, il "sì" di Angel Di Maria, attaccante svincolato dal Psg, è finalmente arrivato. La trattativa per il suo approdo alla Juve è in dirittura d'arrivo, le parti stanno definendo ... Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta lavorando alla cessione di Luca Pellegrini. Il terzino bianconero: "ha offerte in Premier League, pare l'uscita più indirizzata in ... Juventus-Di Maria, la trattativa sembra finalmente essersi sbloccata. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo per l'ingaggio del ...