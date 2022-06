Juventus | finita la telenovela Di Maria | i tifosi subito all' attacco

(Di domenica 26 giugno 2022) Gazzetta dello Sport: Disarà della Juve. A rivelare la fine dellatra laed Angel Diè stata la Gazzetta dello Sport che in un pezzo a firma di Giovanni Albanese ha ...

Pubblicità

JuventusUn : #Juventus: è finita, annuncio ufficiale del giocatore! I DETTAGLI? - aleelodii01 : @PompeoFazio Almeno ti ricordi quanto sia finita quest'anno Juventus Sassuolo o sei incompetente a questo punto? - compatoo2 : RT @capricorne_o: Juve, le vie che portano a Zaniolo: due formule possibili. Se Zaniolo fosse costretto a cambiare aria, sceglierei il migl… - capricorne_o : RT @capricorne_o: Juve, le vie che portano a Zaniolo: due formule possibili. Se Zaniolo fosse costretto a cambiare aria, sceglierei il migl… - PeppDeSimone : @salpaladino Ma dov’è finita la vera Juventus? Siamo in mano a gente che di calcio e soprattutto di strategie di me… -

: la lunga telenovela Di Maria. Nel corso delle ultime settimane, sin dalla fine del campionato, si è parlato sempre con maggiore insistenza del possibile arrivo di Di Maria alla. Il ...Fuggito dalla, e laera diventata fin troppo Ronaldo dipendente, un giocatore ... Ronaldo è stato un mito nel calcio, insieme a Messi, ma la loro epoca è. Ritornare con i piedi ...A rivelare la fine della telenovela tra la Juventus ed Angel Di Maria è stata la Gazzetta dello Sport che in un pezzo a firma di Giovanni Albanese ha rivelato che in settimana dovrebbe arrivare la ...Aria di smobilitazione al Psg. E Luis Campos, il nuovo ds dei parigini, non farà sconti. Lo riporta Le Parisien, secondo cui la lista degli esuberi che r ...