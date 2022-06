Juventus, Fagioli verso il rinnovo fino al 2026. Non c’è accordo per la cessione di Ramsey (Di domenica 26 giugno 2022) La Juventus, in attesa dell’arrivo di Paul Pogba, sta lavorando per il rinnovo di contratto del giovane Nicolò Fagioli. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il centrocampista reduce dal prestito alla Cremonese, a breve dovrebbe prolungare il suo accordo con i bianconeri fino al 30 giugno 2026, per poi essere girato in prestito, probabilmente al Parma. Per quanto concerne Aaron Ramsey, invece, non è stato raggiunto un accordo per la sua cessione al Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo. Lo ha confermato al Sun il presidente del club turco Suleyman Hurman: “Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) La, in attesa dell’arrivo di Paul Pogba, sta lavorando per ildi contratto del giovane Nicolò. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il centrocampista reduce dal prestito alla Cremonese, a breve dovrebbe prolungare il suocon i bianconerial 30 giugno, per poi essere girato in prestito, probabilmente al Parma. Per quanto concerne Aaron, invece, non è stato raggiunto unper la suaal Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo. Lo ha confermato al Sun il presidente del club turco Suleyman Hurman: “Abbiamo parlato con, cercavamo un, ma poi ci siamo arresi”. SportFace.

