Juventus, cessione Rabiot: la mamma Veronique già a lavoro. Le ultime (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano alla cessione di Rabiot e la mamma Veronique sarebbe già a lavoro alla ricerca di una nuova squadra Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot è pronto a lasciare la Juventus già nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Il francese molto difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023, preferendo cambiare aria già da ora. Nel suo futuro, con ogni probabilità, la Premier. mamma Veronique ha già ricevuto approcci dal Newcastle, ma il centrocampista preferirebbe un club che gli consenta di giocare la prossima edizione della Champions League. Costo del cartellino fissato a 20 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri pensano alladie lasarebbe già aalla ricerca di una nuova squadra Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Adrienè pronto a lasciare lagià nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Il francese molto difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023, preferendo cambiare aria già da ora. Nel suo futuro, con ogni probabilità, la Premier.ha già ricevuto approcci dal Newcastle, ma il centrocampista preferirebbe un club che gli consenta di giocare la prossima edizione della Champions League. Costo del cartellino fissato a 20 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Pubblicità

romeoagresti : Tra i vari incontri fatti registrare oggi dalla #Juventus a Milano, da segnalare anche quello con l’agente Silvio P… - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Sorpasso della #Juventus per #Cambiaso, nell'affare può rientrare il cartellino di #Dragusin per abbassare la valutazione… - ZonaBianconeri : RT @corradone91: Sorpasso della #Juventus per #Cambiaso, nell'affare può rientrare il cartellino di #Dragusin per abbassare la valutazione… - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Juventus #SportMediaset 'La #juve chiede una cifra vicina a 115 milioni per cessione, il #Chelsea vor… - Vincenzo140893 : RT @corradone91: Sorpasso della #Juventus per #Cambiaso, nell'affare può rientrare il cartellino di #Dragusin per abbassare la valutazione… -