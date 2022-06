Juventus, anche Di Maria! Si sblocca la trattativa con l’argentino, i dettagli dell’accordo (Di domenica 26 giugno 2022) Juventus show sul fronte calciomercato, i bianconeri sono sempre più scatenati per costruire una squadra in grado di tornare a lottare per la vittoria dello scudetto. Il primo colpo è stato il ritorno di Paul Pogba a centrocampo, un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e dell’esperienza. Le grandi manovre si registrano in attacco. E’ vicino l’arrivo di Zaniolo grazie all’inserimento di contropartite alla Roma. Sembrava sfumata la trattativa con Angel Di Maria, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata. Dopo settimane di attesa, il sì dell’argentino è finalmente arrivato. Le parti sono in contatto per definire gli ultimi dettagli, ma ormai non ci sono più dubbi: Di Maria indosserà la maglia della Juventus nella prossima stagione. L’accordo è stato raggiunto sulla base ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 giugno 2022)show sul fronte calciomercato, i bianconeri sono sempre più scatenati per costruire una squadra in grado di tornare a lottare per la vittoria dello scudetto. Il primo colpo è stato il ritorno di Paul Pogba a centrocampo, un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e dell’esperienza. Le grandi manovre si registrano in attacco. E’ vicino l’arrivo di Zaniolo grazie all’inserimento di contropartite alla Roma. Sembrava sfumata lacon Angel Di Maria, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata. Dopo settimane di attesa, il sì delè finalmente arrivato. Le parti sono in contatto per definire gli ultimi, ma ormai non ci sono più dubbi: Di Maria indosserà la maglia dellanella prossima stagione. L’accordo è stato raggiunto sulla base ...

GiovaAlbanese : Nessun cambio di percorso: Simone #Padoin sarà tra i collaboratori di #Allegri anche nella prossima stagione. #Juventus - romeoagresti : Definiti anche gli ultimi dettagli per Massimo #Brambilla, che guiderà l’U23 della #Juventus // Juventus have also… - romeoagresti : Tra i vari incontri fatti registrare oggi dalla #Juventus a Milano, da segnalare anche quello con l’agente Silvio P… - Lillo44650429 : #Juventus posso anche morire oggi ?????????? - lucsazzo : Comunque #Dimaria arriva solo per un motivo, perché prendiamo anche il suo Babysitter #Paredes, SAPEVATELO. #Juve… -