Juve, ancora viva la suggestione Neymar: la notizia dalla Spagna (Di domenica 26 giugno 2022) Le numerose voci di corridoio inerenti ad un possibile addio di Neymar dal PSG stanno prendendo forma giorno dopo giorno. La stella brasiliana non brilla più di luce propria, dopo il sorprendente rinnovo di Mbappè, il frontman del più importante club di Francia parrebbe essere proprio il classe '97 ex Monaco. Secondo quanto riportato da As, sul fuoriclasse brasiliano ci sarebbero due top club Europei: Juventus e Chelsea. Neymar Juventus Chelsea Il possibile arrivo di Neymar in Italia cambierebbe molte carte in tavola per quanto riguarda la griglia di partenza per lo scudetto, in aggiunta ad un inevitabile incremento d'interesse per il nostro campionato da parte di tutta Europa e non solo. L'unico club in grado di sostenere tale operazione sarebbe proprio la Juventus, che ...

