Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2022: Russia e Giappone sugli scudi nelle categorie pesanti (Di domenica 26 giugno 2022) Si è appena conclusa la terza e ultima giornata del Grand Slam Ulaanbaatar 2022, primo evento del nuovo periodo di qualificazione olimpica del Judo verso i Giochi di Parigi 2024. Day-3 in cui si sono disputati i tabelloni delle categorie più pesanti, senza atleti italiani sul tatami. Nei 90 kg maschili è arrivata la vittoria del russo (in gara da neutrale sotto la bandiera dell'IJF) Mikhail Igolnikov, che ha sconfitto in finale per ippon l'uzbeko n.1 del seeding Davlat Bobonov. Chiudono il podio in terza posizione l'olandese Noel Van T End ed il kazako Didar Khamza. Giappone in trionfo nei 78 kg femminili con Mami Umeki, campionessa del mondo 2015 e dominatrice del torneo odierno con tre successi di seguito per ippon. L'ultima "vittima" della nipponica ...

