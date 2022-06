Jolanda De Rienzo, il vestito copre poco e niente: che balcone – FOTO (Di domenica 26 giugno 2022) Jolanda De Rienzo ha stupito tutti con uno scatto divino su Instagram: la giornalista indossa un vestitino super scollato con il davanzale scoperto. Jolanda De Rienzo è uno dei volti più amati del giornalismo italiano. La classe 1984, dopo aver preso parte al “cast” di ‘Sportitalia’, ha iniziato a lavorare per programmi che trattano le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 26 giugno 2022)Deha stupito tutti con uno scatto divino su Instagram: la giornalista indossa un vestitino super scollato con il davanzale scoperto.Deè uno dei volti più amati del giornalismo italiano. La classe 1984, dopo aver preso parte al “cast” di ‘Sportitalia’, ha iniziato a lavorare per programmi che trattano le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

zazoomblog : Jolanda De Rienzo ‘vanitosa’ la scollatura in primo piano è fotonica – FOTO - #Jolanda #Rienzo #‘vanitosa’ - zazoomblog : Jolanda De Rienzo ‘vanitosa’ la scollatura in primo piano è fotonica – FOTO - #Jolanda #Rienzo #‘vanitosa’… - zazoomblog : Jolanda De Rienzo costume giallo striminzito e davanzale in primo piano: uno schianto – FOTO - #Jolanda #Rienzo… - zazoomblog : Jolanda De Rienzo il giro in spiaggia è da brivido e il bikini è minuscolo - #Jolanda #Rienzo #spiaggia #brivido - AndreaMini46 : RT @dea_channel: la divina Jolanda De Rienzo sotto l'ombrellone ?????????????? -