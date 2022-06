Ius Scholae, le vite dimezzate dei giovani italiani senza cittadinanza: ‘Aspetto da 30 anni, ho tutti i doveri e nessun diritto. Così la politica mi umilia’ – Le storie (Di domenica 26 giugno 2022) Omar aveva soltanto sei mesi quando si è trasferito con i genitori dalla Tunisia a Sutri, in provincia di viterbo. “Un piccolo paesino, ma per me è un ‘pezzo de’ core’ “, racconta orgoglioso, in dialetto romanesco. Eppure, aspetta da 27 anni di essere riconosciuto dall’Italia. Accanto a lui c’è Sonny, che non ha mai ricevuto una risposta alla sua domanda, ancora senza cittadinanza a 36 anni pur essendo nato e cresciuto a Roma, città dove ha studiato e lavora, come ballerino, scrittore e da alcuni ani attivista e volto della campagna per la cittadinanza. Madhobi Tasaffa invece è arrivata da Dacca, la capitale dal Bangladesh, quando aveva appena un anno e mezzo. “Sei anni di attesa, senza ricevere alcuna comunicazione, poi all’improvviso una mazzata“, lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Omar aveva soltanto sei mesi quando si è trasferito con i genitori dalla Tunisia a Sutri, in provincia dirbo. “Un piccolo paesino, ma per me è un ‘pezzo de’ core’ “, racconta orgoglioso, in dialetto romanesco. Eppure, aspetta da 27di essere riconosciuto dall’Italia. Accanto a lui c’è Sonny, che non ha mai ricevuto una risposta alla sua domanda, ancoraa 36pur essendo nato e cresciuto a Roma, città dove ha studiato e lavora, come ballerino, scrittore e da alcuni ani attivista e volto della campagna per la. Madhobi Tasaffa invece è arrivata da Dacca, la capitale dal Bangladesh, quando aveva appena un anno e mezzo. “Seidi attesa,ricevere alcuna comunicazione, poi all’improvviso una mazzata“, lo ...

