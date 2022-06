Italiano si “vendica” di Vlahovic | furto clamoroso alla Juventus

(Di domenica 26 giugno 2022) Lo scorso mercato di gennaio laha preso; in questa sessione la Fiorentina di Pioli è pronta arsi. L’ultima sessione del mercato invernale ha visto lamettere a segno uno dei colpi più importanti degli ultimi anni e che potrà essere molto utile in vista dei prossimi anni. Stiamo parlando di, centravanti serbo il cui impatto è stato devastante anche se, durante la stagione, ha avuto diverse difficoltà considerando anche il passaggio dFiorentina ad un club con ambizioni ben più importanti. Operazione che ha portato, consapevolmente, la delusione (ma anche rabbia) dei tifosi viola nel vedere un giocatore così importante passare all’eterna rivale. LaPresseDurante questo mercato estivo, la Fiorentina sembra pronta a restituire lo sgarbo ...

Pubblicità

Vanity Fair Italia

L'ha vinto 6 - 4 6 - 2 recuperando dopo l'1 - 4 iniziale e arrivando così in semifinale. Il tennista romano, n.10 del mondo,così la sconfitta nell'unico precedente, quest'anno sul ...Marco Rossi (sotto gli occhi del premier Viktor Orbán). Il ct eroe chel'Italia: chi è Marco Rossi, il terribile incubo dell'Inghilterra La residenza di Versace a Manhattan è in vendita Lo scorso mercato di gennaio la Juventus ha preso Vlahovic; in questa sessione la Fiorentina di Pioli è pronta a vendicarsi.Gregorio Paltrinieri con una prova eccezionale ha conquistato la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto. Primato europeo per Greg, ma soprattutto la nona gioia per la squadra azzurr ...