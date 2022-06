Italia-Cina volley oggi: orario domenica 26 giugno, tv, programma, streaming Nations League 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) oggi domenica 26 giugno si gioca Italia-Cina match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo per disputare il quarto e ultimo incontro a Quezon City (Filippine), dove inseguiranno la sesta vittoria nel torneo. La nostra Nazionale scenderà in campo con la sicurezza di essere già qualificata alla Final Eight in qualità di Paese ospitante (si giocherà a Bologna), si punta a un nuovo successo dopo quello ottenuto ieri con la Slovenia. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Cina DI volley DALLE 13.00 L’Italia sarà trasCinata dal tonico opposto Yuri Romanò che ieri si è alternato con Giulio Pinali, dagli incisivi schiacciatori ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)26si giocamatch valido per ladimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo per disputare il quarto e ultimo incontro a Quezon City (Filippine), dove inseguiranno la sesta vittoria nel torneo. La nostra Nazionale scenderà in campo con la sicurezza di essere già qualificata alla Final Eight in qualità di Paese ospitante (si giocherà a Bologna), si punta a un nuovo successo dopo quello ottenuto ieri con la Slovenia. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 13.00 L’sarà trasta dal tonico opposto Yuri Romanò che ieri si è alternato con Giulio Pinali, dagli incisivi schiacciatori ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Ora a Bruxelles si sveglino: licenziare in Italia per assumere in Cina non sarà mai una soluzione. (2/2) - SkySport : ULTIM'ORA #NUOTO Mondiali Budapest: oro #Italia nel duo libero misto Minisini-Ruggiero superano #Giappone e #Cina… - NicolaPorro : Questa è una vicenda incredibile, che deve far riflettere anche in Italia #Cina #greenpass - Volleyball_it : ???? ?? NEWSLETTER: L'Italia supera la Slovenia 3-0. Oggi la Cina - Modena-Leal: il giocatore attacca i tifosi, il clu… - LauraCarrese : RT @messveneto: Tetto al prezzo di gas e greggio russo, Draghi fa asse con Washington: Il premier italiano conta sull’amica Yellen per vinc… -