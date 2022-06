Isola dei Famosi | Si detestano a vicenda, promessa preoccupante: “Ci vediamo fuori di qui” (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle ultimissime ore che precedono la finale dell’Isola dei Famosi arriva la proposta di vedersi fuori. Strategia o verità? Isola dei Famosi logoTra poche ore sarei letto finalmente il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, ma qualcosa non convince gli spettatori. É spuntata una proposta strana e spiazzante che nessuno si sarebbe mai aspettato, vediamo insieme di cosa si tratta. Isola dei Famosi chiuderà i suoi battenti domani a partire dalle ore 21:30. C’è molta attesa per vedere l’outfit di Ilary Blasi e come saluterà il suo pubblico alla fine. In realtà dovrebbe trattarsi della puntata più semplice senza polemiche o scivoloni, ma a mettere un po’ di pepe a questa nuova e ultima diretta ci saranno proprio i rapporti ... Leggi su direttanews (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle ultimissime ore che precedono la finale dell’deiarriva la proposta di vedersi. Strategia o verità?deilogoTra poche ore sarei letto finalmente il vincitore dell’dei2022, ma qualcosa non convince gli spettatori. É spuntata una proposta strana e spiazzante che nessuno si sarebbe mai aspettato,insieme di cosa si tratta.deichiuderà i suoi battenti domani a partire dalle ore 21:30. C’è molta attesa per vedere l’outfit di Ilary Blasi e come saluterà il suo pubblico alla fine. In realtà dovrebbe trattarsi della puntata più semplice senza polemiche o scivoloni, ma a mettere un po’ di pepe a questa nuova e ultima diretta ci saranno proprio i rapporti ...

Pubblicità

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - QuotidianPost : Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis sottotono: “Non è la mia finale” - AngoloDV : Isola dei Famosi, preoccupazione per Alvin #isola #isoladeifamosi #angolodellnotizie #alvin #ilary -