"Isola dei famosi", c'è già il vincitore: il rumor infiamma il pubblico (Di domenica 26 giugno 2022) Manca pochissimo alla messa in onda della finale dell'«Isola dei famosi 2022». Lunedì 27 giugno 2022 gli Italiani scopriranno chi è il vincitore del reality show in onda su Canale 5. Chi riuscirà a spuntarla? Chi trionferà? "Gossip e Tv" riporta l'andamento dei bookmakers, per i quali non c'è storia: tutto sarebbe già scritto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l'articolo —> Eva Henger, la showgirl torna a parlare del suo terribile incidente: fan senza parole Chi uscirà vincitore dall'«Isola dei famosi»? In gara sono rimasti la showgirl Carmen Di Pietro (56 anni), l'ex nuotatore Luca Daffrè (26 anni), l'influencer Maria Laura De Vitis (24 anni), la modella Mercedesz Henger (30 anni), il musicista Nick Luciani (51 anni) e l'attore Nicolas Vaporidis (40 anni). Sembra ...

