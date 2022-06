Isola 2022 | Alvin ha un occhio nero | «Tutta colpa di Ilary Blasi»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 26 giugno 2022) All’dei Famosi «tutto può cambiare», anche il rapporto tra conduttrice e inviato., in questa 16esima edizione, hanno abituato i telespettatori ai loro siparietti fatti di battibecchi e prese in giro. E anche adesso cheha un, la «» non può che essere di. Nonostante tra i due ci siano migliaia e migliaia di chilometri,su Instagram ne è certo. L’inviato dell’dei Famosi, tre giorni fa ha condiviso delle foto che lo ritraggono al mare con un finto quadro di. «So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al ...