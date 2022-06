Inter, trovato l’accordo con l’Anderlecht: domani le visite e la firma per Esposito (Di domenica 26 giugno 2022) Accordo tra Inter ed Anderlecht per Sebastiano Esposito Novità importanti sul calciomercato in uscita dell’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe raggiunto l’intesa con l’Anderlecht per l’attaccante Sebastiano Esposito. Il classe 2002, che nell’ultima stagione ha giocato nel Basilea, si trasferità in Belgio in prestito con diritto di riscatto. Il club nerazzurro, ed è qui la novità, ha mantenuto il diritto al contro-riscatto fissato ad 1 milione di euro. domani il giocatore sarà in Belgio per le visite mediche e la firma sul contratto. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Accordo traed Anderlecht per SebastianoNovità importanti sul calciomercato in uscita dell’. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe raggiunto l’intesa conper l’attaccante Sebastiano. Il classe 2002, che nell’ultima stagione ha giocato nel Basilea, si trasferità in Belgio in prestito con diritto di riscatto. Il club nerazzurro, ed è qui la novità, ha mantenuto il diritto al contro-riscatto fissato ad 1 milione di euro.il giocatore sarà in Belgio per lemediche e lasul contratto. L'articolo proviene damagazine.

