Inter | news mercato | la settimana di Lukaku | frenata Dybala

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – La prossimasarà quella del ritorno ufficiale di Romeluall’. Mancano infatti solamente visite mediche e firma per il suo ritorno in nerazzurro. Secondo le, entro giovedì della prossimal’attaccante belga – che è in Sardegna per le vacanze – è atteso a Milano per gli ultimi passaggi prima di mettere nero su bianco.ritroverà Simone Inzaghi, allenatore con il quale all’inizio della scorsa stagione aveva lavorato pochi giorni prima di trasferirsi al Chelsea. Resta in stand-by invece la situazione che riguarda Paulo. Nei giorni scorsi Jorge Antun, agente dell’attaccante argentino, aveva incontrato Beppe Marotta nella sede dell’per provare a trovare un accordo tra il club e il suo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Esposito si trasferirà all'#Anderlecht in prestito con diritto di riscatto e contro risca… - cmdotcom : #Inter mania: ecco perché #Milan, #Juve e tutta la #SerieA devono ringraziare #Zhang - DiMarzio : #Calciomercato, @Atalanta_BC | Scatto per #Pinamonti dell'@Inter: c'è l'ok del giocatore - internewsit : Sconcerti: «Dybala? Se la Juventus lo molla qualcosa dietro c'è. Inter altro» - - Pall_Gonfiato : Tramontata avvisa l' #Inter su #Dybala -

...in nerazzurro La prossima settimana sarà quella del ritorno ufficiale di Romelu Lukaku all'. Mancano infatti solamente visite mediche e firma per il suo ritorno in nerazzurro. Secondo le, ......E TRATTATIVE LIVE SAMUELE PERISAN (EMPOLI) dal Pordenone Un nuovo portiere per l'Empoli. La ... Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 ANDREA RANOCCHIA (MONZA) dall'Il dofensore ...Roma, 26 giu. -(Adnkronos) - Ryanair comunica di aver "riscontrato solo minime interruzioni durante il fine settimana (24/25/26 giugno), principalmente a causa di uno sciopero di 2 giorni indetto dal ...(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La ct Milena Bertolini ha scelto le calciatrici che prenderanno parte all'Europeo di calcio femminile, al via il 6 luglio in Inghilterra. torneo continentale. Domani ...