Inter, Milito: "Dybala mi stupisce, pensavo finisse alla Juve" (Di domenica 26 giugno 2022) A La Gazzetta dello Sport, Diego Milito ha parlato delle mosse offensive di mercato dei nerazzurri: "Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l'Inter, ma tutta la A. ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 26 giugno 2022) A La Gazzetta dello Sport, Diegoha parlato delle mosse offensive di mercato dei nerazzurri: "Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l', ma tutta la A. ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Milito: 'Lukaku cambia tutto. Dybala è un'occasione, l'Inter la colga' - FcInterNewsit : Milito: 'Inter club giusto per Dybala. E che colpo Lukaku! Skriniar grande perdita, Lautaro non ha limiti' - SpazioInter : Inter, parla Milito: l'ha detto su Lukaku e Dybala! - - SpazioInter : Inter, parla Milito: l'ha detto su Lukaku e Dybala! - - noiverinteristi : ??Milito; “Quando ti trovi bene in un posto, fai tutto per andare lì, ha fatto bene. Alla fine, conta solo il sentim… -