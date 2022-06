Inter, Milito: «Che colpo Lukaku, cambia la Serie A!» (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex attaccante dell’Inter Milito ha parlato dell’ormai sicuro ritorno in nerazzurro di Lukaku Diego Milito, storico ex attaccante dell’Inter, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ormai certo ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Lukaku – «Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa». DYBALA – «Lukaku è innamorato dell’Inter, mi sorprende più Dybala: dopo tanti anni alla Juve, sembrava destinato a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex attaccante dell’ha parlato dell’ormai sicuro ritorno in nerazzurro diDiego, storico ex attaccante dell’, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ormai certo ritorno in nerazzurro di Romelu– «Suormai ci siamo, che! Ha dimostrato di poterre non solo l’, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa». DYBALA – «è innamorato dell’, mi sorprende più Dybala: dopo tanti anni alla Juve, sembrava destinato a ...

