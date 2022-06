Inter, intesa col giocatore ma non basta: la mossa di Marotta per chiudere (Di domenica 26 giugno 2022) L’Inter ha da tempo trovato l’accordo con un calciatore, ma Marotta deve compiere almeno un’altra mossa per chiudere. In questo primo mese di calciomercato tra le squadre più attive, sia in entrata che in uscita, bisogna sicuramente inserire l’Inter. I nerazzurri, infatti, se da un lato hanno detto addio ad Ivan Perisic (volato a Londra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 giugno 2022) L’ha da tempo trovato l’accordo con un calciatore, madeve compiere almeno un’altraper. In questo primo mese di calciomercato tra le squadre più attive, sia in entrata che in uscita, bisogna sicuramente inserire l’. I nerazzurri, infatti, se da un lato hanno detto addio ad Ivan Perisic (volato a Londra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, SI VA VERSO LA CHIUSURA PER LUKAKU Parti sempre più vicine, manca poco per l'intesa finale… - NotizieInter_it : RT @InterHubOff: ???? È stato Pinamonti a indicare l’Atalanta come destinazione più gradita. E allora Inter e Dea potrebbero trovare un'intes… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ???? È stato Pinamonti a indicare l’Atalanta come destinazione più gradita. E allora Inter e Dea potrebbero trovare un'intes… - LeBombeDiVlad : ?? #Inter: si cerca l'intesa definitiva con il #PSG ?? La cifra offerta dai parigini per #Skriniar #LeBombeDiVlad… - BartAprile : RT @InterHubOff: ???? È stato Pinamonti a indicare l’Atalanta come destinazione più gradita. E allora Inter e Dea potrebbero trovare un'intes… -