Inter, individuato il giorno dell'arrivo di Lukaku a Milano: la data (Di domenica 26 giugno 2022) Il caso di questo inizio mercato è stato senza dubbio quello che ha portato il ritorno di Romelu Lukaku nell'Inter di Simone Inzaghi. L'attaccante belga, dopo aver forzato lo scorso anno il trasferimento al Chelsea, ha chiesto ripetutamente la cessione al club londinese. La meta preferita da Big Rom è da sempre stata l'Inter e, nonostante svariati tentativi di altri club, il belga è riuscito a tornare nel club che più di tutti è riuscito ad elevarlo come uno dei top attaccanti al mondo. Lukaku Inter Chelsea Dopo giorni di tira e molla il Chelsea ha mollato ed ha deciso di accontentare il suo ormai ex numero 9, l'ufficialità dell'operazione non è ancora arrivata ma la data della firma sul contratto e delle visite mediche sarebbe già stata stabilita. Stando infatti a ...

