Inter, fra Onana e Handanovic gerarchie da stabilire: il capitano si sente ancora titolare, Inzaghi che fai? | Primapagina (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 12:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: La prossima stagione l’Inter avrà “problemi” di abbondanza. No, il riferimento in questo caso non è al reparto offensivo ma alla porta, dove André Onana e Samir Handanovic si contenderanno il posto. Il 26enne camerunense era già stato bloccato dai nerazzurri da diversi mesi, anticipando qualsiasi decisione che l’attuale capitano dell’Inter avrebbe preso in merito al suo futuro. Futuro che sarà ancora a Milano per Samir, dopo l’accordo trovato per il rinnovo del contratto, in scadenza tra pochi giorni. “Onana lo vedo come portiere titolare dell’Inter. Uno con il suo potenziale è fra i top a livello mondiale. Allenarsi al fianco di un portiere dalla grande esperienza ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 12:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: La prossima stagione l’avrà “problemi” di abbondanza. No, il riferimento in questo caso non è al reparto offensivo ma alla porta, dove Andrée Samirsi contenderanno il posto. Il 26enne camerunense era già stato bloccato dai nerazzurri da diversi mesi, anticipando qualsiasi decisione che l’attualedell’avrebbe preso in merito al suo futuro. Futuro che saràa Milano per Samir, dopo l’accordo trovato per il rinnovo del contratto, in scadenza tra pochi giorni. “lo vedo come portieredell’. Uno con il suo potenziale è fra i top a livello mondiale. Allenarsi al fianco di un portiere dalla grande esperienza ...

Pubblicità

DiMarzio : Accordo fra @ACMonza e @Inter per Stefano #Sensi, che ora dovrà prendere la sua decisione #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - sportli26181512 : Inter, fra Onana e Handanovic gerarchie da stabilire: il capitano si sente ancora titolare, Inzaghi che fai?: La pr… - cmdotcom : Inter, fra #Onana e #Handanovic gerarchie da stabilire: il capitano si sente ancora titolare, #Inzaghi che fai? - sportli26181512 : Dybala, il Milan osserva: rossoneri pronti a scendere in campo tra dieci giorni: Come riporta il Corriere della Ser… -