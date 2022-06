Inter, derby di mercato per Milenkovic? Occhio al Milan (Di domenica 26 giugno 2022) Nikola Milenkovic sarebbe conteso da Inter e Milan: i rossoneri pensano allo sgambetto nel derby che si prepara sul mercato Come riporta La Repubblica, nella corsa a Nikola Milenkovic si sarebbe ora inserito anche il Milan, che ha visto recentemente sfumare l’obiettivo Sven Botman, diretto in Premier. Sul serbo, che con ogni probabilità cambierà maglia in estate, era da tempo attiva l’Inter, che dovrà ora prepararsi per il derby di mercato all’orizzonte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Nikolasarebbe conteso da: i rossoneri pensano allo sgambetto nelche si prepara sulCome riporta La Repubblica, nella corsa a Nikolasi sarebbe ora inserito anche il, che ha visto recentemente sfumare l’obiettivo Sven Botman, diretto in Premier. Sul serbo, che con ogni probabilità cambierà maglia in estate, era da tempo attiva l’, che dovrà ora prepararsi per ildiall’orizzonte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

