Inter, Calhanoglu pronto per la prossima stagione. Il turco posta San Siro: “Home” (FOTO) (Di domenica 26 giugno 2022) Hakan Calhanoglu non sembra avere dubbi sul suo futuro all’Inter. Il giocatore turco infatti appare già pronto e carico per la prossima stagione, come dimostra il suo ultimo post su Instagram. Il centrocampista ex Milan infatti ha postato una FOTO che lo ritrae in maglia nerazzurra a San Siro, il tutto con una didascalia breve ma eloquente: “Home”. Insomma, non sembra proprio che Calhanoglu voglia cambiare aria durante l’estate del calciomercato. Il post di Calhanoglu su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakanCalhanoglu) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Hakannon sembra avere dubbi sul suo futuro all’. Il giocatoreinfatti appare giàe carico per la, come dimostra il suo ultimo post su Instagram. Il centrocampista ex Milan infatti hato unache lo ritrae in maglia nerazzurra a San, il tutto con una didascalia breve ma eloquente: “”. Insomma, non sembra proprio chevoglia cambiare aria durante l’estate del calciomercato. Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakan) SportFace.

Pubblicità

gippu1 : #Calhanoglu forse conferma di non essere brillantissimo, ma sul derby ha ragione: il campionato dell'Inter è girato… - sportmediaset : Calhanoglu: 'Ibra ha 40 anni, non gli rispondo. Derby perso anche per Inzaghi' #Inter #Calhanoglu #Ibrahimovic - marcoconterio : In merito ad un’intervista rilasciata in Turchia, Hakan #Calhanoglu, precisa: “Alcune parole mal interpretate: non… - sportface2016 : FOTO - #Inter Hakan #Calhanoglu sembra già pronto e carico per la prossima stagione, il post su Instagram del turco - uvnsteady : i sono sempre più convinta che çalhanoglu sia andato al milan solo per stare vicino all'inter, e lui non mi smentisce mica... -