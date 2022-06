Inter | ancora distanza con il PSG per Skriniar | ballano 20 milioni

(Di domenica 26 giugno 2022)e Psg lavorano per trovare un accordo per Milan, difensore che tanto piace ai parigini:di 20Sarà una settimana decisiva anche per capire quale sarà il futuro di Milan, individuato dall’come sacrificabile per aggiustare il bilancio. Nonché anche quello ad aver ricevuto le offerte più ghiotte. Lacon il PSG però rimane di circa 20in questo momento. Secondo, La Gazzetta dello Sport, il club parigino non si sarebbespinto oltre i 60, mentre dalle parti di Milano si aspettano proposte di almeno 80. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... difensore che tanto piace ai parigini: distanza di 20 milioni Sarà una settimana decisiva anche per capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar, individuato dall'come sacrificabile per ...Su Skriniar : 'Sarà una grande perdita, ma l'saprà sostituirlo'. Su Handanovic e Onana : 'Sono contento di vedere Handanovic un anno: è un grandissimo portiere e una bravissima persona.Il calciomercato dell'Inter prosegue con un accordo che avvia la rivoluzione in attacco, destinata a proseguire in estate ...Non solo Lukaku: occhi puntati anche sulla difesa. In viale della Liberazione è attesa per il rilancio del club parigino per lo slovacco ...