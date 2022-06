Incidente a Napoli, l'autista sotto inchiesta: «Per salutare un amico ho ucciso quel bimbo» (Di domenica 26 giugno 2022) «Madonna santa, che ho fatto, che cosa ho combinato». Nell?ufficio dell?Unità operativa di Soccavo l?investitore del piccolo Christian, falciato dalla folle corsa... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 giugno 2022) «Madonna santa, che ho fatto, che cosa ho combinato». Nell?ufficio dell?Unità operativa di Soccavo l?investitore del piccolo Christian, falciato dalla folle corsa...

