In occasione della Giornata mondiale contro la Droga, la comunità di San Patrignano ha divulgato i dati del suo Osservatorio sulle dipendenze: dei nuovi ingressi nell'ultimo anno, il 10% sono minorenni, e c'è anche un 12enne (Di domenica 26 giugno 2022) Cocaina e crack sostanze più utilizzate, sempre minore l’uso di siringhe, ma in continua crescita la richiesta di aiuto per minori. Questa in sintesi la fotografia dell’Osservatorio sulle dipendenze di San Patrignano 2022, basato sull’analisi tossicologica delle 327 persone (solo 55 donne e 272 uomini) che hanno fatto il loro ingresso in comunità fra maggio 2021 e aprile 2022. Figli adolescenti, i consigli per imparare a gestire il ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 giugno 2022) Cocaina e crack sostanze più utilizzate, sempre minore l’uso di siringhe, ma in continua crescita la richiesta di aiuto per minori. Questa in sintesi la fotografia dell’di San2022, basato sull’analisi tossicologica delle 327 persone (solo 55 donne e 272 uomini) che hfatto il loro ingresso infra maggio 2021 e aprile 2022. Figli adolescenti, i consigli per imparare a gestire il ...

