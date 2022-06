In arrivo il nuovo bonus da 1000€ senza Isee: ecco come ottenerlo (Di domenica 26 giugno 2022) Tra le varie agevolazioni messe a disposizione dal Governo Draghi, ce ne sono alcune che non richiedono l’Isee come il bonus 1000 euro. Gli Italiani debbono affrettarsi: per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 30 giugno 2022. Vediamo insieme quali sono i requisiti e facciamo il punto delle info utili per l’invio della richiesta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> A rischio il bonus da 200 euro: cosa sta succedendo ANSA/ALESSANDRO DI MEO Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, la rubinetteria, i soffioni e le colonne ... Leggi su tvzap (Di domenica 26 giugno 2022) Tra le varie agevolazioni messe a disposizione dal Governo Draghi, ce ne sono alcune che non richiedono l’il1000 euro. Gli Italiani debbono affrettarsi: per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 30 giugno 2022. Vediamo insieme quali sono i requisiti e facciamo il punto delle info utili per l’invio della richiesta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> A rischio ilda 200 euro: cosa sta succedendo ANSA/ALESSANDRO DI MEO Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto undi 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, la rubinetteria, i soffioni e le colonne ...

