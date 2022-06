Ilaria, soccorritrice del 118, muore a 32 anni per un malore. Choc nel Barese: era candidata al consiglio comunale di Castellana Grotte (Di domenica 26 giugno 2022) Tragedia in Puglia. L'intera comunità di Castellana Grotte, vicino a Bari, piange la 32enne Ilaria Benedetto , soccorritrice del 118 ma anche impegnata in protezione civile con l'associazione Rangers ... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022) Tragedia in Puglia. L'intera comunità di, vicino a Bari, piange la 32enneBenedetto ,del 118 ma anche impegnata in protezione civile con l'associazione Rangers ...

Pubblicità

Raff_Napolitano : #maloreImprovviso per Ilaria Benedetto, muore la soccorritrice del 118: aveva 32 anni, choc a Bari. - Gazzettino : Malore per Ilaria Benedetto, muore la soccorritrice del 118: aveva 32 anni, choc a Bari - nicolaPalumbo00 : RT @ilmessaggeroit: #Malore per Ilaria #Benedetto, muore la soccorritrice del 118: aveva 32 anni, choc a #Bari - giorgio757 : RT @Svegliatill: Castellana piange Ilaria Benedetto: la 32enne soccorritrice 118 stroncata da un malore #nessunacorrelazione - Svegliatill : Castellana piange Ilaria Benedetto: la 32enne soccorritrice 118 stroncata da un malore #nessunacorrelazione -