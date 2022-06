Il ' voto' di Berrettini | Se vinco Wimbledon mi taglio la barba

Leggi su agi

(Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Per il trionfo a"sarei disposto a unnetto della, a raparmi a zero o a tingermi di biondo. Niente di più estremo, senno' quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa più entrare in casa": questo il '' di Matteoche martedì scenderà in campo nel torneo londinese che lo vede fra i primi tre favoriti. Sì a un fioretto ma "niente che includa sforzi fisici", avverte, "nè imprese in bicicletta, nè maratone, nè scalate di montagne per raggiungere santuari...". Sceso al numero 11 del ranking nonostante la doppietta sull'erba Stoccarda-Queen's, il 26enne romano si sente pronto: "Ho tantissima voglia di riprendermi quello che mi è stato tolto" dall'infortunio, "le difficoltà mi motivano: guardavo il dito con i punti e la mano dolorante e sentivo crescere la cattiveria ...