Il Torino pronto per liberare Bremer: Juric ha scelto il sostituto del brasiliano! (Di domenica 26 giugno 2022) Da molto tempo ormai il Torino si è rassegnato a perdere Gleison Bremer. Il centrale brasiliano viene infatti da una serie di stagioni giocate a livelli altissimi, e proprio quella che si è conclusa da poco più di un mese è stata la miglior stagione per Bremer che ha addirittura conquistato il premio di miglior difensore della Serie A. Il Toro sarà quindi costretto ad intervenire sul mercato, e la società di Urbano Cairo ha già un nome con il quale sostituire l’ex Atletico Mineiro : Oumar Solet. Solet Torino Calciomercato Stando a quanto riportato da “La stampa”, il Toro avrebbe già formulato una prima offerta al Salisburgo da 10 milioni di Euro, ma gli austriaci ne chiedono almeno 12. Le parti sono però confidenti, e credono che in breve tempo la trattativa possa chiudersi, il colpo Solet potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Da molto tempo ormai ilsi è rassegnato a perdere Gleison. Il centrale brasiliano viene infatti da una serie di stagioni giocate a livelli altissimi, e proprio quella che si è conclusa da poco più di un mese è stata la miglior stagione perche ha addirittura conquistato il premio di miglior difensore della Serie A. Il Toro sarà quindi costretto ad intervenire sul mercato, e la società di Urbano Cairo ha già un nome con il quale sostituire l’ex Atletico Mineiro : Oumar Solet. SoletCalciomercato Stando a quanto riportato da “La stampa”, il Toro avrebbe già formulato una prima offerta al Salisburgo da 10 milioni di Euro, ma gli austriaci ne chiedono almeno 12. Le parti sono però confidenti, e credono che in breve tempo la trattativa possa chiudersi, il colpo Solet potrebbe ...

Pubblicità

iosonoleotordo : ufficialmente - 30 giorni al concerto di H a Torino: il mio outfit non esiste, non so se la mia amica si laurea e n… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Marotta pronto a lanciarsi su Bremer: previsto un incontro con il Torino ???? #Inter #Inzaghi… - ProfidiAndrea : ?? #Torino, Andrea #Belotti vicinissimo al #Monaco Il club francese è pronto ad offrire al Gallo un contratto di 3… - persemprecalcio : ??A Torino è tempo di saluti per Andrea #Belotti: un club estero è pronto ad offrirgli un triennale. Ecco quale sarà… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Torino, Belotti destinato a lasciare il club: il Monaco pronto a offrirgli un triennale -