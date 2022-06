“Il ‘sorriso perenne’ di mia figlia è una condizione ultra-rara” (Di domenica 26 giugno 2022) Ayla Summer Mucha è una bambina di pochi mesi nata ad Adelaide, in Australia, affetta da una deformazione congenita molto rara, che riguarda solo 14 persone al mondo. Questa condizione è nota come “sorriso perenne“, tecnicamente “macrostomia bilaterale” e comporta un allungamento anomalo a entrambi i lati della bocca. Proprio per questo chi ne è affetto sembra che sorrida costantemente. I genitori della piccola, la 21enne Cristina Vercher e il 20enne Blaize Mucha hanno deciso di mostrare alcune immagini della piccola tramite i social proprio per sensibilizzare gli altri sulla sua situazione. 13 Vi raccomandiamo... Storia d'amore di un bambino e del suo cane Rocksy, oltre la malattia Lex, bambino americano di nove anni, dipinge pietre per salvare Rocksy, ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 26 giugno 2022) Ayla Summer Mucha è una bambina di pochi mesi nata ad Adelaide, in Australia, affetta da una deformazione congenita molto, che riguarda solo 14 persone al mondo. Questaè nota come “sorriso perenne“, tecnicamente “macrostomia bilaterale” e comporta un allungamento anomalo a entrambi i lati della bocca. Proprio per questo chi ne è affetto sembra che sorrida costantemente. I genitori della piccola, la 21enne Cristina Vercher e il 20enne Blaize Mucha hanno deciso di mostrare alcune immagini della piccola tramite i social proprio per sensibilizzare gli altri sulla sua situazione. 13 Vi raccomandiamo... Storia d'amore di un bambino e del suo cane Rocksy, oltre la malattia Lex, bambino americano di nove anni, dipinge pietre per salvare Rocksy, ...

