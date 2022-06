Il portiere della Nazionale si allontana dal Napoli: accordo vicino con un altro club di Serie A (Di domenica 26 giugno 2022) Il Napoli non ha perso tempo e si è subito mosso per regalare a mister Luciano Spalletti i primi due colpi di mercato Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, acquistati per sostituire i partenti Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Altri acquisti arriveranno solo in caso di cessioni o addii a parametro zero: ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta iniziando a sondare alcuni profili per la porta. Infatti, il portiere titolare David Ospina è in scadenza al 30 giugno e il suo rinnovo sembra essere abbastanza lontano. Così come anche il futuro di Alex Meret (in scadenza nel 2023) è ancora in bilico. Pierluigi Gollini (FOTO – Getty Images) I nomi più gettonati in orbita Napoli sono quelli dell’esperto Salvatore Sirigu e della sorpresa Guglielmo Vicario. Nel corso delle ultime settimane, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) Ilnon ha perso tempo e si è subito mosso per regalare a mister Luciano Spalletti i primi due colpi di mercato Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, acquistati per sostituire i partenti Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Altri acquisti arriveranno solo in caso di cessioni o addii a parametro zero: ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta iniziando a sondare alcuni profili per la porta. Infatti, iltitolare David Ospina è in scadenza al 30 giugno e il suo rinnovo sembra essere abbastanza lontano. Così come anche il futuro di Alex Meret (in scadenza nel 2023) è ancora in bilico. Pierluigi Gollini (FOTO – Getty Images) I nomi più gettonati in orbitasono quelli dell’esperto Salvatore Sirigu esorpresa Guglielmo Vicario. Nel corso delle ultime settimane, ...

