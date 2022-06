“Il più bel giorno della nostra vita”, iniziate le riprese del nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo (Di domenica 26 giugno 2022) COMO – Si chiama “Il più bel giorno della nostra vita” ed è il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, le cui riprese sono appena iniziate, mentre l’uscita è prevista a Natale. Anche questa volta la regia è affidata a Massimo Venier, che oltre ad aver diretto il precedente lungometraggio del trio (“Odio l’estate”, del 2020) ha firmato anche le loro prime pellicole, alla fine degli anni ’90. Nel cast figurano Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni AnzAldo, Pietro Ragusa e Roberto Citran. La trama racconta che in una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 giugno 2022) COMO – Si chiama “Il più bel” ed è ildi, le cuisono appena, mentre l’uscita è prevista a Natale. Anche questa volta la regia è affidata a Massimo Venier, che oltre ad aver diretto il precedente lungometraggio del trio (“Odio l’estate”, del 2020) ha firmato anche le loro prime pellicole, alla fine degli anni ’90. Nel cast figurano Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino,Anz, Pietro Ragusa e Roberto Citran. La trama racconta che in una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il ...

