Il Papa: “No si può essere cristiani ‘all’acqua di rose’: il bene si fa senza cercare applausi” (Di domenica 26 giugno 2022) Città del Vaticano – “Dobbiamo essere decisi e dobbiamo essere discepoli di Gesù sul serio, non come diceva una vecchietta che ho conosciuto, ’cristiani all’acqua di rose’, ma cristiani decisi”. Parlando a braccio, Papa Francesco si rivolge così ai tanti fedeli che, sfidando le alte temperature della giornata, hanno affollato piazza San Pietro per la tradizionale preghiera domenicale dell’Angelus. Il Pontefice, commentando il brano odierno del Vangelo, che narra della decisione di Gesù di mettersi in cammino verso Gerusalemme, dove lo attendono il rifiuto e la morte. Cristo, spiega il Papa, “sa che dovrà soffrire molto; e ciò esige una ferma decisione. È la stessa che dobbiamo prendere anche noi, se vogliamo essere discepoli di Gesù”. “Davanti alle ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) Città del Vaticano – “Dobbiamodecisi e dobbiamodiscepoli di Gesù sul serio, non come diceva una vecchietta che ho conosciuto, ’all’acqua di, madecisi”. Parlando a braccio,Francesco si rivolge così ai tanti fedeli che, sfidando le alte temperature della giornata, hanno affollato piazza San Pietro per la tradizionale preghiera domenicale dell’Angelus. Il Pontefice, commentando il brano odierno del Vangelo, che narra della decisione di Gesù di mettersi in cammino verso Gerusalemme, dove lo attendono il rifiuto e la morte. Cristo, spiega il, “sa che dovrà soffrire molto; e ciò esige una ferma decisione. È la stessa che dobbiamo prendere anche noi, se vogliamodiscepoli di Gesù”. “Davanti alle ...

