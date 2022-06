Il nuoto è la disciplina traino dello sport italiano. Paltrinieri e una giovane generazione d’oro, aspettando Galossi (Di domenica 26 giugno 2022) Negli ultimi mesi si è materializzata una piacevole consuetudine per lo sport italiano: vivere giornate talmente epiche da rendere quelle date immortali, a tal punto da tramutarle in anniversari da celebrare negli anni successivi. Ricordate l’11 luglio 2021 con Matteo Berrettini in finale a Wimbledon ed il trionfo degli Immortali di Wembley nel calcio? E che dire del 1° agosto 2021, l’apice massimo della nostra storia con il doppio oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo: ancora oggi fatichiamo a renderci conto per davvero che un italiano abbia vinto i 100 metri ai Giochi… Nella settimana in corso abbiamo vissuto due giornate da ricordare ai Mondiali di nuoto: lunedì 20 giugno, con i titoli iridati di Thomas Ceccon (100 dorso) e Benedetta Pilato (100 rana) e, soprattutto, sabato 25 giugno con ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Negli ultimi mesi si è materializzata una piacevole consuetudine per lo: vivere giornate talmente epiche da rendere quelle date immortali, a tal punto da tramutarle in anniversari da celebrare negli anni successivi. Ricordate l’11 luglio 2021 con Matteo Berrettini in finale a Wimbledon ed il trionfo degli Immortali di Wembley nel calcio? E che dire del 1° agosto 2021, l’apice massimo della nostra storia con il doppio oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo: ancora oggi fatichiamo a renderci conto per davvero che unabbia vinto i 100 metri ai Giochi… Nella settimana in corso abbiamo vissuto due giornate da ricordare ai Mondiali di: lunedì 20 giugno, con i titoli iridati di Thomas Ceccon (100 dorso) e Benedetta Pilato (100 rana) e, soprattutto, sabato 25 giugno con ...

