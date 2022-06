Il Movimento Cristiano Lavoratori per la pace e contro le propagande di guerra. All’Abbazia di Montecassino, con il professor Franco Cardini e il Forum Terzo Settore (Di domenica 26 giugno 2022) Oggi, domenica 26 giugno, una riflessione oltre gli slogan. “Dobbiamo allontanarci dal normale schema di «Cappuccetto rosso»: Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo. Qui non ci sono buoni e cattivi metafisici, in modo astratto. Sta emergendo qualcosa di globale, con elementi che sono molto intrecciati tra di loro”. Nel suo confronto con i direttori delle riviste europee dei Gesuiti, avvenuto il 19 maggio scorso e i cui contenuti sono stati resi pubblici qualche giorno fa, tra i molti argomenti, papa Francesco si è espresso anche sulle guerra russo-ucraina. Invitando ad uscire, come le parole riportate in apertura ben chiariscono, dall’area di confort degli slogan e cercando di cogliere la complessità del quadro come primo contributo al farsi operatori di pace. Secondo il Santo Padre, “Quello che stiamo vedendo è la brutalità e la ferocia ... Leggi su api.follow (Di domenica 26 giugno 2022) Oggi, domenica 26 giugno, una riflessione oltre gli slogan. “Dobbiamo allontanarci dal normale schema di «Cappuccetto rosso»: Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo. Qui non ci sono buoni e cattivi metafisici, in modo astratto. Sta emergendo qualcosa di globale, con elementi che sono molto intrecciati tra di loro”. Nel suo confronto con i direttori delle riviste europee dei Gesuiti, avvenuto il 19 maggio scorso e i cui contenuti sono stati resi pubblici qualche giorno fa, tra i molti argomenti, papa Francesco si è espresso anche sullerusso-ucraina. Invitando ad uscire, come le parole riportate in apertura ben chiariscono, dall’area di confort degli slogan e cercando di cogliere la complessità del quadro come primo contributo al farsi operatori di. Secondo il Santo Padre, “Quello che stiamo vedendo è la brutalità e la ferocia ...

