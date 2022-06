Il ministro della Difesa russo visita militari in Ucraina (Di domenica 26 giugno 2022) Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le postazioni di comando dell'esercito russo in Ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, riporta Interfax."Il ministro della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) IlSergei Shoigu hato le postazioni di comando dell'esercitoin. Lo ha affermato il ministero, riporta Interfax."Il...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello Ipf. 'Vivo da mes… - marcocappato : La Cannabis terapeutica è in pratica inaccessibile alle persone malate in Italia. La responsabilità politica è del… - gabrieligm : Avete mai visto un’azienda che fattura 245mila euro riuscire a perdere 7,4 milioni di euro? Succede anche questo ne… - CorradoAgriesti : @blanchewitch17 @Lilith_boudicca Saluti, la mia domanda è : come fa una persona come Speranza ha rimanere Ministro… - fiorellinas : RT @giorgiansa: Revisioni delle misure 'non sono all'ordine del giorno', dice il ministro della Salute. Intanto il Covid dilaga in un modo… -