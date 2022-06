Il governo socialista caccia i migranti: i video choc della “carneficina” (Di domenica 26 giugno 2022) Diciamolo chiaramente: se immagini simili le avessimo osservate al confine tra Usa e Messico ai tempi delle polemiche sul muro di Donald Trump, oggi saremmo qui a vederle per 24 ore al giorno, sette giorni su sette, su ogni telegiornale. Le prime pagine brulicherebbero di commenti, mettendo da parte pure la storica sentenza americana sull’aborto. Invece… invece il premier spagnolo si chiama Pedro Sanchez, è socialista, cioè di sinistra, e benché il suo governo stia tecnicamente cacciando via i migranti dalla sua enclave in Africa, nessuno osa alzare il ditino. https://t.co/4Z7HlfpaSj — Ares, Information Service (@Aresinfoservice) June 24, 2022 Ieri ve ne avevamo parlato durante la zuppa. Oggi torniamo a mostrarvi i video e le immagini della battaglia che si è consumata a Melilla, al ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 giugno 2022) Diciamolo chiaramente: se immagini simili le avessimo osservate al confine tra Usa e Messico ai tempi delle polemiche sul muro di Donald Trump, oggi saremmo qui a vederle per 24 ore al giorno, sette giorni su sette, su ogni telegiornale. Le prime pagine brulicherebbero di commenti, mettendo da parte pure la storica sentenza americana sull’aborto. Invece… invece il premier spagnolo si chiama Pedro Sanchez, è, cioè di sinistra, e benché il suostia tecnicamentendo via idalla sua enclave in Africa, nessuno osa alzare il ditino. https://t.co/4Z7HlfpaSj — Ares, Information Service (@Aresinfoservice) June 24, 2022 Ieri ve ne avevamo parlato durante la zuppa. Oggi torniamo a mostrarvi ie le immaginibattaglia che si è consumata a Melilla, al ...

