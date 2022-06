Il Giornale: Maldini pronto per la firma, resta il gelo con Elliott (Di domenica 26 giugno 2022) Maldini sta per firmare il rinnovo col Milan (due anni con opzione sul terzo). Pare che sia tutto pronto. Lo scrive anche Franco Ordine su Il Giornale, Ordine però sottolinea che i rapporti tra Maldini e il fondo Elliott (che resta in società) sono compromessi. Da controllare, per capire meglio la fine della telenovela, le modalità concordate riferite sia all’autonomia operativa reclamata dal capo dell’area tecnica (in era Elliott doveva ricevere, per ogni operazione, l’approvazione del comitato ristretto; il prestito con diritto di riscatto di Messias presentato all’ultima ora, saltò il passaggio, ndr). Di sicuro l’ex capitano riferirà allo stesso Cardinale mentre sembra sia stata respinta l’idea di una comunicazione specifica della divisione tecnica ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022)sta perre il rinnovo col Milan (due anni con opzione sul terzo). Pare che sia tutto. Lo scrive anche Franco Ordine su Il, Ordine però sottolinea che i rapporti trae il fondo(chein società) sono compromessi. Da controllare, per capire meglio la fine della telenovela, le modalità concordate riferite sia all’autonomia operativa reclamata dal capo dell’area tecnica (in eradoveva ricevere, per ogni operazione, l’approvazione del comitato ristretto; il prestito con diritto di riscatto di Messias presentato all’ultima ora, saltò il passaggio, ndr). Di sicuro l’ex capitano riferirà allo stesso Cardinale mentre sembra sia stata respinta l’idea di una comunicazione specifica della divisione tecnica ...

Pubblicità

napolista : Il Giornale: Maldini pronto per la firma, resta il gelo con Elliott Da concordare quanta autonomia operativa avrà.… - teo_acm : RT @RedandBlack22: @teo_acm Giornale Thailandese tradotto con google translate: crisi tra Maldini e Massara non fanno più aperitivo insieme… - RedandBlack22 : @teo_acm Giornale Thailandese tradotto con google translate: crisi tra Maldini e Massara non fanno più aperitivo in… - LucaParry85 : Ordine sul giornale ha confermato quello che aveva anticipato pellegatti sul suo canale youtube Maldini oggi parte… - napolista : Ordine: il rinnovo di #Maldini e Massara slitta ancora, c’è il rischio che la frattura diventi insanabile Su Il Gi… -