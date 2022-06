Il G7 vuole mettere al bando l'oro russo. Ecco cosa significa (Di domenica 26 giugno 2022) Lo annuncia il presidente degli Usa Joe Biden su Twitter: 'gli Stati Uniti hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l'... Leggi su globalist (Di domenica 26 giugno 2022) Lo annuncia il presidente degli Usa Joe Biden su Twitter: 'gli Stati Uniti hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l'...

Pubblicità

GloriaR69856969 : RT @AleLin64: Con quello che sta succedendo dal 24 febbraio nella sua Patria, lui è lì, con la sua gente! Gli avevano offerto un ponte aere… - lexcameronn : @imnotcaassie non ridere ti vuole mettere a pecora - Frances81076218 : @bosa_vincenzo Ma dove cavolo lo vedi che manuel la ama tu sei ossesionato si vede benissimo che non la vuole non p… - daniela_garbati : RT @AleLin64: Con quello che sta succedendo dal 24 febbraio nella sua Patria, lui è lì, con la sua gente! Gli avevano offerto un ponte aere… - AleLin64 : Con quello che sta succedendo dal 24 febbraio nella sua Patria, lui è lì, con la sua gente! Gli avevano offerto un… -